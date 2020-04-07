"جونز هوبكينز": 1150 وفاة جديدة في الولايات المتحدة آخر 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفاد موقع "سكاي نيوز" الإخباري، في نبأ عاجل له، بأن جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أعلنت الثلاثاء، حصيلة حالات الوفاة الجديدة في الولايات المتحدة في آخر 24 ساعة، بفيروس "كورونا".

وقالت الجامعة، إنه تم تسجيل 1150 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

واقتربت أعداد الوفيات جراء الفيروس من 70 ألف حالة، بالإضافة إلى مليون و276 ألفا و300 وإصابتين حول العالم حتى 6 إبريل الجاري.