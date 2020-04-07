​​"المعاهد الأزهرية" يكشف حقيقة إعلان تفاصيل مشروعات الأبحاث للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إنه لا صحة لما نُشر في بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ بشأن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب، وإتاحة 3 موضوعات خاصة بالمشروع، يختار الطالب من بينها.

وأضاف خليل في تصريحات اليوم الاثنين، أن قطاع المعاهد الأزهرية يعكف حاليًّا على دراسة وإعداد المشروع البحثي للطلاب؛ بما يضمن التيسير عليهم، وتجنبهم الاختلاط قدر الإمكان.

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وأشار "خليل" إلى أنه فور الانتهاء من إعداد المشروع البحثي للطلاب؛ سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع، والنماذج الاسترشادية للمراحل الدراسية المختلفة، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وأعلن الأزهر الشريف، إلغاء امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالمراحل التعليمية الثلاث" الابتدائية والإعدادية والثانوية"، والاستعاضة عنها بمشاريع بحثية يقدمها الطلاب.

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