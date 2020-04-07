خبراء لـ«الاتحاد»: «كوفيد - 19» يغير ميزان القوى العالمية

أحمد مراد (القاهرة)

أكد خبراء وباحثون في الشؤون الدولية، أن أزمة فيروس «كوفيد - 19» تضع حجر الأساس لنظام عالمي جديد سيشهد إعادة النظر بشكل مطلق في الأنظمة والتكتلات الدولية سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.

وتوقع الخبراء في تصريحات لـ «الاتحاد» أن تشهد المرحلة المقبلة انكماشاً ملحوظاً لدور أميركا والاتحاد الأوروبي عالمياً.

نظام عالمي جديد

توقع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يكون عالم ما بعد «كوفيد - 19» مختلفاً تماماً، وربما يكون عالماً أكثر اهتماماً بالقضايا الإنسانية والأمن الإنساني، وستكون هناك إعادة نظر في العلاقات الدولية، وإعادة بناء أنماطها، ووضع أولويات جديدة أمام النظام العالمي الجديد، لا سيما أن العالم الآن أصبح لا يقبل النظام الدولي الراهن، متمثلاً في هيئة الأمم المتحدة التي لم تكلف نفسها عناء عقد قمة حتى من خلال الإنترنت لبحث أزمة الوباء ووضع آليات دولية للقضاء عليه، وهي القضية الأهم الآن على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن النظام الدولي الحالي غاب تماماً في أزمة «كورونا المستجد»، وهو يتعرض الآن لهزة كبيرة، موضحاً أن عالم ما بعد «كوفيد - 19» لن يكون عالم تنظيمات وتكتلات وتحالفات واندماجات دولية، وسوف يتم التركيز على فكرة الدولة الواحدة وحدود الدولة الوطنية، وسوف يكون الاعتماد على القدرات الذاتية وليس القدرات الجماعية.

كما توقع فهمي اختفاء فكرة العولمة التقليدية، وستكون هناك عولمة جديدة تعتمد على فكرة السلطة المركزية في شتى دول العالم على حساب فكرة الاندماجات أو التكتلات الاقتصادية الدولية، وستغيب فكرة الأمن الجماعي، وسيتم التركيز على أمن كل دولة على حدة، ولن يعود العالم إلى إطار التكتلات والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يؤثر على التحالفات العسكرية أيضاً.

تعثر أميركا

وكان كيرت كامبل، المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، وراش دوشي، مدير مبادرة استراتيجية الصين بمعهد بروكينجز، قد كتبا مقالاً مشتركاً في مجلة فورين أفيرز بعنوان «هل يمكن لفيروس كورونا تشكيل نظام عالمي جديد.. مناورات أميركا المتعثرة والصين لتصدر الزعامة الدولية؟»، أكدا فيه أنه من الجائز اعتبار فشل أميركا في التعامل مع الفيروس حتى الآن، نقطة فاصلة مماثلة لنقاط فاصلة تاريخية أخرى، كانت معبرة عن الفشل في إدارة ملفات معينة، وكانت لها آثار ممتدة لما بعد الحدث الذي ارتبطت به، بشكل يجعل ما قبلها، مختلفا تماماً عما بعدها.

وأكد الكاتبان أن تعثر واشنطن في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وافتقارها للقدرة على تلبية الاحتياجات الطبية التي تحتاج إليها جبهتها الداخلية، وعجزها عن تقديم يد العون إلى دول أخرى شكل فرصة ذهبية للصين لتحاول أن تتبوأ مكانة القوة الأولى المتصدية لهذا الوباء، فمن جهة تقوم بتأمين جبهتها الداخلية من هذا الوباء وانتشاره، ومن جهة أخرى تقدم المساعدة التقنية والمادية للدول الأخرى كي تواجه هذه الأزمة، ونتائج هذه المعادلة قد تغير بشكل أكيد مستقبل النظام العالمي في المدى المنظور، وستطرأ تعديلات جذرية على ميزان السيطرة الدولية، بحيث تنتهي بشكل تام أي تأثيرات لحقبة القطب الواحد.

وتعاظم النفوذ الصيني في ظل أزمة فيروس كورونا من خلال حشد قدراتها الصناعية بشكل كامل من أجل زيادة إنتاج الأقنعة الواقية بمعدل يصل إلى عشرة أضعاف معدل إنتاجها الأساسي، الأمر الذي ساعد بكين على تدعيم نفوذها الخارجي، كونها مصدراً أساسياً للأقنعة الواقية التي تعد أساسية لوقاية الأطقم الطبية حول العالم خلال تعاملها مع المصابين بفيروس كورونا.

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نظام متعدد الأقطاب

من جهته، شدد المحلل السياسي السوري، نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات السياسية في ألمانيا، عبر اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من مدينة بوخوم الألمانية، أن نظاماً عالمياً جديداً متعدد الأقطاب من المتوقع أن يتشكل على أطلال فيروس «كوفيد - 19»، ولن تنفرد أي دولة بقيادة هذا النظام العالمي الجديد.

وقال خليل: «بكل تأكيد لن يكون العالم بعد (كوفيد - 19) كما كان قبله على جميع الصعد، لا سيما على صعيد العلاقات بين الدول، وسوف يكون هناك منظرون جدد وفلاسفة جدد وحركات اجتماعية سياسية واجتماعية جديدة تشكل هيكل وطبيعة النظام العالمي الجديد الذي قد يشهد صيغاً جديدة للتعاون بين الدول، الأمر الذي يؤثر بطبيعة الحال على منظمات المجتمع الدولي الراهنة».

وأشار المحلل السياسي السوري إلى أن مرحلة ما بعد «كوفيد - 19» تحتاج إلى نوع جديد من العلاقات، وإعادة النظر بشكل مطلق في الأنظمة والتكتلات الدولية سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.

وفي مقال كتبه زيغمار غابرييل، وزير خارجية ألمانيا السابق، لصحيفة تاغيس شبيغيل، أكد أن فيروس كورونا سيصيب مشاريع الوحدة والتعاون الدوليين، بما في ذلك صيغة الاتحاد الأوروبي والتي تم الوصول إليها بتكلفة عالية من الجهد والدماء.

مساعدات الصين

وأوضح الدكتور عمرو الديب، خبير العلاقات الدولية بجامعة «لوباتشيفسكي» الروسية، ومدير مركز خبراء «رياليست» الروسي، عبر اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من موسكو، أن تداعيات فيروس «كوفيد - 19» من المؤكد أن تطول النظام العالمي الراهن، ولن يبقى هذا النظام على هيئته الحالية، وربما يشهد تغيرات جذرية في ميزان القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية، فضلاً عن تغييرات أخرى في العلاقات الدولية، حيث من المتوقع أن تعيد كل دولة ترتيب أولوياتها فيما يتعلق بعلاقاتها مع الدول الأخرى.

وقال الديب: «في مرحلة ما بعد (كورونا) المستجد سوف يكون هناك شكل جديد للعلاقات الأوروبية الأوروبية والعلاقات الأوروبية الأميركية، وأعتقد أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا وصربيا واليونان وغيرها سوف تعمق علاقاتها مع الصين وروسيا على حساب علاقاتها مع أميركا والاتحاد الأوروبي، لا سيما مع استجابة الصين وروسيا لمناشدات الدول المتضررة من فيروس كورونا المستجد، وتقديم المساعدات الطبية لها بشكل فوري».

وكانت الصين قد استجابت لمناشدات إيطاليا التي تعاني تفشي فيروس كورونا على أراضيها، حيث أرسلت إليها ألف منظومة تهوية، ومليوني قناع واقٍ، و100 ألف جهاز تنفس اصطناعي، و20 ألف بدلة واقية، و50 ألف مجموعة اختبار للفيروس. كما أرسلت فرقاً طبية ومساعدات مماثلة إلى دول عديدة، من بينها صربيا وفنزويلا وإسبانيا وإيران.

ووصف الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في تصريحات صحفية، التضامن الأوروبي بـ «محض خيال»، مؤكداً أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تستطيع مساعدة بلاده.

تفكك الاتحاد الأوروبي

أما المحلل السياسي الجزائري، توفيق قويدر شيشي، الخبير في الشؤون الأوروبية، فأوضح عبر اتصال هاتفي مع «الاتحاد» من باريس، أن وباء «كورونا» المستجد سوف يسرع الخطوات نحو خلق نظام عالمي جديد بمعطيات مختلفة عن النظام الدولي الراهن سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو العسكري، متوقعاً أن تشهد مرحلة ما بعد «كوفيد - 19» انكماشاً ملحوظاً لدور ومكانة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي عالمياً.

وأكد شيشي أن أزمة «كورونا» المستجد أسقطت ورقة «الأمة الأوروبية» التي يمثلها الاتحاد الأوروبي في المياه، ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة فتوراً في العلاقات بين إيطاليا وإسبانيا من جانب وبين الاتحاد الأوروبي من جانب آخر، وربما نرى «بريكست» ثانياً وثالثاً ورابعاً عبر انفصال أو انسحاب العديد من الدول الأوروبية وبالأخص إيطاليا وإسبانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الإيطاليين والإسبان يشعرون بأن الاتحاد الأوروبي تخلى عنهم في أزمتهم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل تدابير قوية في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء «كورونا المستجد» حتى يتم الاتفاق على اقتراح مشترك، الأمر الذي أغضب إيطاليا وإسبانيا، وهددتا خلال القمة التي نظمت عبر الفيديو بعدم التوقيع على الإعلان المشترك.

وهاجمت صحف إيطالية تخاذل الاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم اللازم للدول الأوروبية المتضررة من أزمة كورونا، حيث وصفت صحيفة «لا ريبوبليكا» القارة بـ «أوروبا القبيحة»، وأكدت صحيفة «كورييري ديلا سيرا» أن التكتل الأوروبي قد ينتهي أو يموت إذا لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق لدعم العائلات والشركات في الدول الأكثر تضرراً، في حين وصفت صحيفة «فاتو كوتيديانو» أوروبا بأنها ميتة.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطورة تفشي فيروس كورونا الذي يهدد الدعائم الأساسية للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن المشروع الأوروبي معرض للخطر، وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية: «التهديد الذي نواجهه هو القضاء على منطقة (الشينجن)».

توتر العلاقات الأوروبية

وتوقع المحلل السياسي الجزائري أن تشهد مرحلة ما بعد «كوفيد - 19» توطيداً للعلاقات الإيطالية الصينية والعلاقات الإيطالية الروسية، وفي الوقت نفسه توتراً في علاقات الدول الأوروبية مع بعضها بعضاً، لا سيما بعد أن لجأت الكثير من الدول الأوروبية إلى سياسة «أنا ومن بعدي الطوفان»، وسعت كل واحدة إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح الدول الأخرى.

وصادرت جمهورية التشيك شحنة من المساعدات الطبية والأقنعة الواقية كانت قادمة من الصين في طريقها إلى إيطاليا. بينما حظرت ألمانيا تصدير مستلزمات الوقاية الطبية للخارج، ورفضت مع دول شمال أوروبية أخرى، مناشدة تسع دول من بينها إيطاليا من أجل الاقتراض الجماعي من خلال «سندات كورونا» للمساعدة في تخفيف الضربة الاقتصادية للوباء. وفي المقابل، شاهد العالم المدرعات والعربات الروسية التي تجوب شوارع إيطاليا حاملة على متنها مساعدات وأطقماً طبية.