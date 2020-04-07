إسقاط طائرة تركية مسيّرة شرق مصراتة

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي من إسقاط طائرة تركية مسيّرة في منطقة أبو قرين شرق مدينة مصراتة، وذلك خلال محاولتها الإغارة على تمركزات القوات المسلحة الليبية. وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الليبي، إن الطائرة التركية المسيّرة أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة لاستهداف وحدات القوات المسلحة.

وتمكنت قوات الجيش الليبي في إسقاط ما يقرب من 10 طائرات تركية مسيّرة خلال الأسبوعين الماضيين غالبيتهم شرق مدينة مصراتة خلال محاولة استهداف تمركزات القوات المسلحة الليبية.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث العسكري الليبي اللواء أحمد المسماري استهداف وحدات من الجيش الليبي عدداً من الأهداف المختارة من بنك المعلومات، موضحاً أن القصف أسفر عن تدمير 22 سيارة مسلحة، و4 خيام للمسلحين، ومبنيين بهما غرف عمليات عسكرية.

كان اللواء أحمد المسماري، قد أعلن في وقت سابق أنه تم التصدي بقوة لهجوم شامل على القوات المسلحة، شنته الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي، أنه تم تدمير آليات مسلحة تابعة لميليشيات الوفاق في الوشكة شرق مدينة مصراتة، مشدداً على أن قوات الجيش الليبي لا تزال تحافظ على الهدنة.

إلى ذلك، أكد الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي مقتل 41 مسلحاً في صفوف الميليشيات المسلحة خلال محاولة مسلحي الوفاق التقدم في محور وادي الربيع ومشروع الهضبة.

من جانبها، كشفت تقارير إعلامية محلية في ليبيا عن وجود حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا، داخل المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لدعم قوات حكومة الوفاق.

بدوره، أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة أن الحرب التي تخوضها قوات الجيش الليبي غرب البلاد أصبحت تختلف كلياً عن معارك تحرير مدن الشرق والجنوب الليبي، موضحاً أن الجيش الوطني يواجه ميليشيات خارجة عن القانون تنتهج الإرهاب والفساد في طرابلس بدعم لوجستي وسياسي من تركيا.

على جانب آخر، أعرب مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة في ليبيا، عن استنكاره لاستهداف الطيران التركي شحنة الأدوية والمعدات الطبية في مهبط ترهونة.

كما أدانت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في ليبيا استهداف الميليشيات المسلحة شحنات أدوية وأغذية ومحروقات متجهة من شرق البلاد إلى غربها ضمن التدابير الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الوباء في ليبيا.

واعتبرت لجنة الأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا ومجلس الأمن الدولي شركاء في تصرفات الغزو التركي لتقاعسهم وتواطؤهم أمام هذه الأعمال غير المسؤولة التي يقوم بها الطيران التركي المسير بالتحالف مع ميليشيات الوفاق.