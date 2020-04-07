قصف مجمع للشركات النفطية في البصرة

هدى جاسم (بغداد)

سقطت ثلاثة صواريخ قرب مجمع للشركات النفطية الأجنبية في البصرة بينها موقع شركة «هاليبرتون» الأميركية للخدمات النفطية دون أن تسفر عن أي خسائر بشرية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أن بلاده لاتحتاج لتواجد قوات أجنبية على أراضيها، وأن القوات العراقية قادرة على حماية البلاد.

وقالت مصادر نفطية وأخرى بالشرطة إن صواريخ سقطت فجر أمس، بالقرب من حي في البصرة يقطنه عاملون بشركات نفط أجنبية بينها شركة «هاليبرتون» الأميركية للخدمات النفطية، دون أن يتسبب ذلك في وقوع أضرار أو خسائر بشرية. وذكر بيان للجيش العراقي أن قوات الأمن عثرت على قاذفة بها 11 صاروخاً معداً للإطلاق على مسافة قريبة وقامت بتفكيكها.

وأدانت وزارة النفط العراقية الهجوم ووصفته بأنه من الأفعال الإجرامية غير المبررة، فيما قال عاصم جهاد المتحدث باسم الوزارة إن صاروخاً آخر سقط قرب محيط حقل الزبير النفطي الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية دون أن يتسبب في أي أضرار أو يعطل سير العمليات.

ويضم الحي العاملين الأجانب بقطاع النفط ومكاتب شركات نفط عراقية وأجنبية لكنه كان خالياً بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد إجلاء جميع العاملين الأجانب تقريباً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤولان من شركة نفط البصرة التي تراقب عمليات النفط في الجنوب إن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي. وفي سياق آخر، صرح رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي مساء أمس الأول، أن بلاده لاتحتاج لتواجد قوات أجنبية على أراضيه، وأن القوات العراقية قادرة على حماية البلاد. وقال الزرفي في مقابلة مع تلفزيون «العراقية»، «أتعهد بعدم وجود خروقات أمنية عند حصول الحكومة على ثقة البرلمان ولا أسمح بأي قصف أميركي وأن قوات التحالف جاءت للعراق لمساعدة القوات العراقية في القتال ضد داعش».

وأضاف «لانحتاج إلى جيش أجنبي لحماية العراق وطالبت سفير الولايات المتحدة الأميركية في بغداد بجدولة انسحاب القوات الأميركية خلال العام الحالي ومطلع العام المقبل من العراق ولانحتاج إلى تواجد الجيوش الأجنبية».