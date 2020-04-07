إعلان 3 قرى في الضفة الغربية مناطق موبوءة

عبدالرحيم حسين (رام الله)

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بالأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 246، بينهم 40 طفلاً، فيما تم إعلان ثلاث قرى في الضفة الغربية مناطق موبوءة بالفيروس.

وقال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في مؤتمر صحفي في رام الله: «إن تسع حالات جديدة سجلت اليوم بين أفراد عائلتين في قريتي بدو وقطنة شمال غربي القدس».

وأضاف: «إن قريتي قطنة وبدو المجاورتين للقدس وبيتوتنا في غرب رام الله، باتت مناطق موبوءة بفيروس كورونا، ويجب على سكانها عدم الخروج إلى الشوارع فيها».

وتشير أرقام وزارة الصحة إلى أن من بين المصابين 183 تتراوح أعمارهم ما بين 18 و59، إضافة إلى 23 حالة فوق 60 عاماً.

وقال الشخرة: «إن هناك أربع حالات من المصابين بفيروس كورونا في قسم العناية، ولكنهم بحالة مستقرة».

وسجلت الأراضي الفلسطينية حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا لامرأة في الستينيات من العمر من قرية بدو شمال غربي القدس منذ بداية انتشار الفيروس الشهر الماضي.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية حذر نهاية الأسبوع الماضي من أن «الأسبوعين المقبلين سيكونان من أصعب الأوقات من ناحية السيطرة على انتشار المرض، والسبب هو عودة 45 ألف عامل إلى بيوتهم من أماكن عملهم في إسرائيل مع بدء عيد الفصح عند اليهود».

وأعلنت إسرائيل تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا 8611 حالة مع تسجيل 51 حالة وفاة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية شهراً آخر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك، حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا في إسرائيل، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء عدداً كبيراً من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، وهي الفئات الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر في مواجهة الفيروس.

ولفت أبو الغيط، في رسالة مكتوبة وجهها اليوم إلى روبير مارديني، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل خطر انتشار وباء كورونا، إلى الأوضاع الخطيرة التي يتعرض لها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومن بينها غياب الأطباء المتخصصين والأجهزة الطبية لمساعدة المرضى، فضلاً عن افتقار أماكن الاحتجاز للتهوية الجيدة، والنقص الشديد في مواد التنظيف، وغيرها من المواد الضرورية.

وناشد أبو الغيط، مدير عام الصليب الأحمر، باسم آلاف الأسرى الفلسطينيين وذويهم، القيام بما في وسعه من أجل حمل الحكومة الإسرائيلية على مراجعة مواقفها وسياساتها حيال هذا الأمر، واتخاذ قرار فوري بإطلاق دفعات من الأسرى الأكثر عرضة للخطر، وذلك تفادياً لكارثة إنسانية محدقة، مؤكداً أن الأوضاع الحالية تقتضي من الجميع إعلاء الاعتبارات الإنسانية فوق كل وأي اعتبار آخر.