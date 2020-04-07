السعودية: أدنى معدل إصابات يومي في أبريل

الرياض (وكالات)

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ206 حالات خلال اليوم السابق، وهي أقل حصيلة إصابات يومية خلال شهر أبريل. وكانت المملكة أعلنت فرض حظر تجوال جزئي في عدد من المدن في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، وشددت الإجراءات خلال الأسبوع الماضي، في إطار سياسة التباعد الجسدي، وهو ما أدى إلى تراجع في وتيرة الإصابات.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي، بإضافة الإصابات الجديدة، فإن الحصيلة الإجمالية بلغت 2523 مصاباً.

وفي غضون ذلك، أفاد العبد العالي بتسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض في البلاد، مبيناً أن العدد العام للمتوفين وصل بذلك إلى 38 حالة. وذكر أنه تم رصد 63 حالة شفاء جديدة بين المصابين بالفيروس، وبلغت حصيلة المتعافين 551 حالة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية على أن عدوى فيروس كورونا لا ترتبط بعمر محدد، ولكن المضاعفات قد تكون أقوى لدى كبار السن.

وأكد العبد العالي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات وعدم الخروج من المنازل لمنع انتشار الوباء. وجاء الكشف عن الحالات ضمن التحديث على موقع وزارة الصحة السعودية الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضماناً لسلامتهم وصحتهم ولصحة المجتمع.

وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحافي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا، أن نسبة المصابين بالفيروس من غير السعوديين تبلغ 53 في المئة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة «مقلقة»، ولكنه أشار في السياق ذاته إلى أن أعداد الإصابات ترتفع إلا أنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى.

وكان المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي أفاد بأن هناك اجتماعات يومية لمتابعة تطورات الفيروس والحالات المسجلة، وأنه تم تسخير أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات لتلقي البلاغات ومتابعتها.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 109 حالات إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 665 حالة.

وبحسب الناطق باسم الحكومة الكويتية، قرر مجلس الوزراء مد فترة العطلة أسبوعين إضافيين بسبب كورونا.

وفي عمان، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بـ«كوفيد-19» ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 331 حالة، وعدد الوفيات حالتين. وأكدت الوزارة أن 61 حالة قد تماثلت للشفاء.