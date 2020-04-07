ترقب عالمي مع تراجع الوفيات في بؤر الوباء

شادي صلاح الدين ووكالات (عواصم)

يترقب الجميع في أنحاء العالم أية دلالات على انحسار جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19»، ولاسيما مع تراجع أعداد الوفيات اليومية في عدد من بؤر الوباء حول العالم، وخصوصاً في إيطاليا وإسبانيا ونيويورك وإيران، بحسب الأرقام الرسمية.

وتشهد أوروبا مزيداً من بوادر الأمل على تراجع معدلات التفشي، حيث بلغ عدد الوفيات اليومية في إيطاليا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، ولاحظ مسؤولو الصحة أن منحنى العدوى ينخفض أخيراً. وفي إسبانيا، انخفضت الوفيات الجديدة لليوم الرابع على التوالي، ولكن هذا التفاؤل يقابله قلق أكبر في بريطانيا التي تجاوز فيها معدل الوفيات العدد اليومي في إيطاليا.

وعلى رغم اقتراب عدد المصابين عالمياً من عتبة 1.3 مليون إنسان، ووفاة أكثر من 70 ألف شخص، منهم 50 ألفاً في أوروبا وحدها، إلا أن أعين العالم تتجه إلى إيطاليا، الدولة الأكثر تتضرراً بالوباء في العالم من حيث عدد الوفيات لديها والذي تجاوز 16 ألفاً.

وبدأ مستوى التفشي بالتراجع في إيطاليا، ولكن وسط تحذيرات من خطر التراخي في تدابير العزل.

وقال مدير المعهد الوطني للصحة سيلفيو بروزافيرو: إن «المنحنى بدأ بالانحدار» بعد أسبوع من «الاستقرار». وأُعلن، أمس الأول، عن 525 وفاة في يوم واحد وهي أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ 19 مارس. وسبق أن أعلنت إيطاليا السبت تراجعاً غير مسبوق في عدد الحالات التي تستدعي عناية فائقة في المستشفيات للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء قبل أكثر من شهر.

وأشار مدير الدفاع المدني أنجيلو بوريلي إلى أنه إضافة إلى العناية الفائقة «يتراجع أيضاً عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى الأقسام العادية في المستشفيات».

واعتبر طبيب الأمراض المعدية في مستشفى ساكو في ميلانو ماسيمو غالي أن «الخبر السار الحقيقي هو أن هناك ضغطاً أقلّ في المستشفيات المعنية بدرجة أكبر في لومبارديا»، مضيفاً «نحن غير واثقين من أننا خرجنا من الأزمة، ولكننا تحت ضغط أقلّ».

وفي إسبانيا، أودى فيروس كورونا بحياة 637 شخصاً خلال 24 ساعة، في تراجع لعدد الوفيات في هذا البلد لليوم الرابع على التوالي، وفي أدنى حصيلة منذ 13 يوماً، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة أمس.

وارتفع عدد الإصابات بنسبة 3,3% في 24 ساعة، مقابل 4,8% في اليوم السابق، ما يشير إلى أن العدوى تتباطأ في البلد الذي يسجّل أكبر عدد وفيات في العالم بعد إيطاليا. وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في إسبانيا 13055، فيما وصل عدد الإصابات إلى 135032. وخرج أكثر من 40 ألف مريض من المستشفى، ما يمثّل قرابة 30 في المئة من الإصابات المؤكدة، وفق ما أعلنت ماريا خوسيه سييرا من مركز الطوارئ الصحية. وبلغ عدد المتعافين في أنحاء العالم نحو 271 ألفاً حتى مساء أمس.

ونظراً إلى تراجع الحصيلة اليومية لليوم الرابع على التوالي، تدرس الحكومة التدابير الواجب اتخاذها تدريجياً لرفع العزل المفروض منذ 14 مارس، والذي يتوقع تمديده حتى منتصف ليل 25 ‏أبريل.

وأما في الولايات المتحدة، فقد أبدى الرئيس دونالد ترامب أمله، أمس، أمله في أن ترى الولايات المتحدة «استقراراً» في أزمة فيروس كورونا في بعض من أشد المناطق تضرراً في البلاد مضيفاً: «بدأنا نرى ضوءاً في نهاية النفق». وقال للصحفيين في إشارة لتراجع في عدد الوفيات في ولاية نيويورك «ربما تكون هذه علامة طيبة».

وأعلنت نيويورك، أمس، لأول مرة منذ أسبوع تراجع عدد حالات الوفاة بشكل طفيف عن اليوم السابق، ولكن مع ذلك تم تسجيل نحو 600 حالة وفاة جديدة وأكثر من 7300 حالة إصابة جديدة كذلك. وتواجه الولايات المتحدة أسبوعاً حاسماً في أزمة فيروس كورونا مع تحذير كبير أطباء هيئة الصحة العامة الأميركية: «بكل صراحة، سيكون هذا أصعب أسبوع والأكثر حزناً في حياة معظم الأميركيين».

ومن جانبها، تعتزم النمسا تخفيف إجراءاتها المشددة في مكافحة جائحة كورونا عقب عيد القيامة مباشرة في 14 أبريل الجاري.

إلى ذلك، تشير أرقام رسمية صدرت، أمس، في إيران إلى تراجع «تدريجي وبطيء» في انتشار فيروس كورونا، ولكن طهران حذرت أيضاً بأنها لم تسيطر بعد على تفشي المرض. وتسبب الفيروس بوفاة 136 شخصاً خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في إيران إلى 3739. كما تم تسجيل 2274 إصابة جديدة ترتفع معها الحصيلة الإجمالية إلى 60500.

وبذلك تسجل إيران تراجعاً في عدد الإصابات اليومية لليوم السادس على التوالي. وتعتبر إيران البلد الأكثر تفشياً للوباء في الشرق الأوسط.

وفي غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أنه من المتوقع إطلاق مبادرة كبيرة الأسبوع الجاري لتسريع دراسة وتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده أمس، أن هذه المبادرة تشمل تشكيل آلية من شأنها ضمان توزيع اللقاحات بين المحتاجين إليها «بشكل عادل».

وتعمل مجموعة من دول العالم بشكل نشط على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا وفي مقدمتها الصين، التي قالت سابقاً إن لديها 8 مشاريع خاصة بذلك، والولايات المتحدة، التي بدأت اختبارات سريرية في مارس الماضي، وروسيا، التي تحدثت عن 3 تركيبات واعدة لها، وكذلك بريطانيا وإيطاليا وألمانيا.

غير أن جيبريسوس ندد بـ«التصريحات العنصرية» التي صدرت عن باحثين أشاروا مؤخراً إلى أفريقيا كـ«حقل اختبار» للقاح محتمل ضد «كوفيد-19».