«الشرعية» تسيطر على جبال استراتيجية بالبيضاء

عقيل الحلالي (صنعاء)

سيطر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس، على مواقع وجبال استراتيجية في محافظة البيضاء، وذلك بالتزامن مع استمرار تقدمه في المعارك ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظتي مأرب والجوف شمال شرق البلاد.

وذكرت مصادر ميدانية في البيضاء لـ«الاتحاد» أن قوات الجيش المسنودة برجال المقاومة الشعبية، ومدعومة بغطاء جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت هجوماً واسعاً على مواقع تابعة لميليشيات الحوثي على الحدود بين مديريتي ناطع والملاجم شمال المحافظة، مؤكدة أن قوات الجيش، وبإسناد جوي من التحالف، حققت انتصارات ميدانية كبيرة وسيطرت على مواقع استراتيجية في مديريتي ناطع والملاجم.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها الكاملة على جبلي البياض واللبان الاستراتيجيين في الملاجم، وتوغلت في المديرية حتى اقتربت من الطريق الإسفلتي في منطقة عفار الذي يمتد من محافظة البيضاء إلى صنعاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، امس، أكثر من سبع غارات على مواقع وتحركات لميليشيا الحوثي في مناطق المواجهات بمديريتي ناطع والملاجم.

ودمرت الضربات الجوية آليات ومعدات قتالية للميليشيات بينها دبابة ومدرعة، وقتلت وأصابت أعداداً غير معروفة من عناصر ميليشيا الحوثي، بحسب المصادر الميدانية التي أشارت إلى مقتل وإصابة العشرات من المسلحين الحوثيين خلال المعارك والغارات شمال البيضاء.

وتزامنت المواجهات في البيضاء مع استمرار القتال بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف وسط تأكيدات بإحراز القوات الحكومية مكاسب جديدة في المعارك بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

وذكرت مصادر محلية وأخرى عسكرية من الطرفين أن مقاتلات التحالف العربي شنت، 17 غارة على مواقع وتحركات وتعزيزات للميليشيات في مديرية صرواح حيث الطريق الرئيس الذي يربط العاصمة صنعاء، بحقول النفط في مأرب التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وخلفت الغارات خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيا الحوثي، بحسب مصدر عسكري حكومي أكد إحراز الجيش مكاسب جديدة في المعارك المحتدمة بمنطقتي المشجح وهيلان شمال صرواح.

كما قصفت مقاتلات التحالف موقعين للميليشيات في مديرية مجزر، شمال محافظة مأرب، وشنت ثلاث غارات على أهداف ثابتة ومتحركة تابعة للحوثيين شرق مدينة الحزم وفي مديرية خب والشعف جنوب محافظة الجوف.

وذكر المتحدث باسم السلطة المحلية في الجوف، يحيى قمع، في تغريدة على تويتر، إن الغارات الجوية شرق مدينة الحزم وفي مديرية خب والشعف قتلت العديد من القياديين الميدانيين لميليشيات الحوثي بينهم أبو حامد المراني، وحسن محمد أبو خرص، ومحمد حميد. وشن طيران التحالف غارتين على تحركات للميليشيات في مديرية ريدة بمحافظة عمران المتاخمة للجوف شمال صنعاء.

كما شن الطيران العربي 9 غارات على تحركات وتعزيزات للميليشيات في مديريتي الظاهر، جنوب غرب محافظة صعدة، وحرض شمال محافظة حجة.

المالكي: الحوثيون يجبرون المهاجرين على النزوح للسعودية

أكد العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي تجبر المهاجرين غير الشرعيين على النزوح باتجاه السعودية. وأوضح في تصريحات، أمس، أن الميليشيات، تحاول استغلال الوضع العالمي في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا عالمياً. ولفت إلى تقدير تقارير المنظمة الدولية للهجرة، عدد المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي بأكثر من 200 ألف شخص، مرجحاً أن الميليشيات الحوثية تحاول إرباك قوات أمن الحدود السعودية. وشدد على أن الميليشيات الحوثية تدفع المهاجرين غير الشرعيين، بإطلاق النار عليهم في صعدة، للتحرك إلى حدود المملكة العربية السعودية. وأكد أن السلطات في المملكة تتعامل مع موجات المهاجرين غير الشرعيين، وفقاً للمبادئ الإنسانية.