3 أطنان مساعدات طبية إماراتية لدعم سقطرى

بسام عبدالسلام (عدن)

تواصل دولة الإمارات عبر أذرعها الإنسانية جهودها في تعزيز التدابير والإجراءات الاحترازية من أجل الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد الذي تفشى عالمياً وحصد الآلاف من الأرواح.

ووصلت إلى مطار سقطرى الدولي طائرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 3 أطنان من الأدوية والمواد العلاجية والوقائية الهادفة إلى دعم القطاع الصحي في أرخبيل سقطرى وإنعاش الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمحتاجين.

وأفاد مسؤولون في مطار سقطرى الدولي أن الطائرة الإغاثية تحمل على متنها أكثر من 3 أطنان من المحاليل الخاصة بمرضى الفشل الكلوي وأدوية واحتياجات طبية وصحية متنوعة.

وأضافوا أن المساعدات تضمنت أيضاً معقمات ومواد خاصة بعمليات الرش التعقيمية التي تنفذها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية للوقاية من فيروس كورونا.

وجاء تسيير طائرة المساعدات الصحية بشكل إسعافي استجابة للمناشدات التي أطلقتها السلطات الصحية في أرخبيل سقطرى ومستشفى خليفة بن زايد آل نهيان بالعاصمة حديبوه عقب نقص المواد الطبية الضرورية والتي يحتاج إليها المرضى وخاصة الذين يعانون من الفشل الكلوي.

ونفذت فرق الطوارئ التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية حملة تعقيم شاملة لمطار سقطرى الدولي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقاية التي تدعمها من أجل منع تفشي الفيروس في الجزيرة.

وأشادت قيادة مطار سقطرى بالجهود الإنسانية المبذولة من قبل دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي وحماية أبناء الأرخبيل من هذا الوباء الخطير، مشيرة إلى أن أعمال التعقيم شملت صالات السفر والبوابات والأرضيات والحواجز والجدران ومنصات إنهاء الإجراءات ومنصات الجوازات وأجهزة التفتيش الأمني والمرافق الخدمية وأقسام وإدارات أخرى.

من ناحية أخرى، كثفت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي من حملاتها التثقيفية والتوعوية للوقاية من «كورونا»، حيث شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، توزيع الملصقات التوعية التي تشرح أهمية التباعد الاجتماعي، وترسيخ الوعي المجتمعي للوقاية من الفيروس.

كما قامت «الهيئة» بنشر لوحات عملاقة توعوية عن «كورونا» في عدد من الشوارع الرئيسية للمدينة ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها لتعزيز الوعي المجتمعي لمواجهة فيروس كورونا الذي يهدد اليمن.