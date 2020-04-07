الكويت تمدد الحظر الجزئي لمواجهة «كورونا»

قرر مجلس الوزراء الكويتي تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة احترازياً بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 23 من الشهر باعتبارها أيام راحة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في مؤتمر صحفي إنه بناء على قرار السلطات الصحية قرر مجلس الوزراء تعديل مدة حظر التجول في البلاد ليكون من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً يوميا اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر. كما قررالمجلس فرض عزلة تامة لمنطقتي جليب الشيوخ والمهبولة أثناء فترة السماح بالتجول في البلاد لمدة أسبوعين اعتباراً من مساء اليوم.

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