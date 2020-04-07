مصر: زيادة المتعافين من كورونا وتسجيل 149 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الاثنين، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 259، بعد خروج 12 من المصابين بالفيروس من مستشفى العزل، بينهم سيدة أجنبية، إثر تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم.

كما ارتفع عدد الحالات، التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية، لتصبح 396 حالة، من ضمنهم الـ 259 متعافياً، وفقاً للدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة.

بينما تم تسجيل 149 حالة جديدة جميعهم مصريون، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 1322 حالة، من ضمنهم 259 حالة، شفيت، وخرجت من مستشفى العزل، و85 حالة وفاة.