السعودية تمنع التجوال على مدار اليوم في مدن ومحافظات

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، أنه تقرر منع التجوال على مدار 24 ساعة يومياً في مدن الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك في أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخبر كافة مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وأوضح المصدر أن القرار الذي يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا، لا يشمل منع الدخول والخروج للفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ولفت إلى أنه يسمح، في أضيق نطاق للسكان، بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه وخلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصرا يوميا. كما يقصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية خلال هذه الفترة على شخص واحد فقط بالإضافة إلى قائد المركبة لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.

وأشار المصدر إلى أنه يمنع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية عدا عمل المرافق الصحية والصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود ومحلات الغاز والخدمات البنكية وأعمال الصيانة والتشغيل وفنيي السباكة والكهرباء والتكييف وخدمات إيصال الماء وكذلك صهاريج الصرف الصحي، منوهاً بأن هناك لجنة مختصة في وزارة الداخلية تقوم بمراجعة دورية للأنشطة المستثناة وتقوم بتحديثها بشكل مستمر، بحسب تقييم تضعه اللجنة.