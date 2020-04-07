مكتب رئيس الوزراء البريطاني: جونسون أدخل العناية المركزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن جونسون نُقل إلى وحدة الرعاية المركزة في المستشفى.

وأوضح المتحدث باسم جونسون، مساء اليوم، أن «الحال الصحية لرئيس الوزراء تدهورت. وبناء على توجيهات فريقه الطبي، تم إدخاله قسم العناية المركزة في المستشفى».

وأكد، في بيان، أن «رئيس الوزراء طلب من وزير الخارجية دومينيك راب (...) أن ينوب عنه حيثما تقتضي الضرورة».

وبحسب مصدر حكومي، فإن جونسون لا يزال «بوعيه" وجاء نقله «على سبيل الاحتياط تحسّباً لاحتمال أن يحتاج لجهاز تنفس اصطناعي».

كان جونسون أدخل المستشفى، مساء أمس، بنصيحة من طبيبه إثر استمرار معاناته من أعراض المرض. وقال رئيس الوزراء البريطاني، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنه يخضع لفحوص عادية بسبب أعراض الفيروس، مضيفاً أنه في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومته.

وقال جونسون، في تغريدة على «تويتر»: «بناءً على نصيحة طبيبي دخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوص العادية، في الوقت الذي ما زلت أعاني فيه أعراض فيروس كورونا». وأضاف: «أنا في حالة معنوية عالية وعلى اتصال بأعضاء حكومتي في الوقت الذي نعمل فيه معاً لمكافحة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع».

ونقل جونسون إلى المستشفى، الليلة الماضية، لأنه ما زال مصاباً بارتفاع في درجة حرارته، وشعر أطباؤه بأنه يحتاج لمزيد من الاختبارات.

جاءت أنباء دخوله المستشفى بعد ساعة واحدة من إلقاء الملكة إليزابيث كلمة نادرة قالت فيها للمواطنين البريطانيين إنهم سيتغلبون على فيروس كورونا إذا التزموا بالإجراءات الصارمة.

وفي 27 مارس الماضي، أصبح جونسون (55 عاماً) أول زعيم لإحدى الدول الكبرى يعلن إصابته بالفيروس. والتزم بالعزل الصحي في شقة في «داوننج ستريت» مقر إقامة رئيس الوزراء في العاصمة البريطانية. وقال جونسون، يوم الجمعة الماضي، إنه لا يزال يقيم بها إذ ظلت حرارته مرتفعة.