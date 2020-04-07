حصيلة الوفيات اليومية بكورونا في إيطاليا تعاود الارتفاع

عاودت الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيطاليا الارتفاع اليوم الاثنين، بعد أيام من الانخفاض.

وسجلت إيطاليا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 636 وفاة بعد يوم على تراجعها إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، وفق ما أفاد جهاز الحماية المدنية.

وتراجع عدد الوفيات إلى 525، أمس الأحد، بعدما كان انخفض كذلك السبت، مقارنة مع تسجيل 766 وفاة يوم الجمعة، ما منح البلد الذي سجّل 16 ألفاً و523 وفاة بالفيروس بصيص أمل بشأن احتمال تحسّن الوضع.

وتخطى عدد الإصابات بكوفيد-19 في إيطاليا 132 ألفاً.

ولا تزال لومبارديا، الرئة الاقتصادية لإيطاليا، المنطقة الأكثر تضرراً من كوفيد-19 مع 9,202 وفاة، وأكثر من 51 ألف إصابة.

وواصل عدد المصابين الذي أدخلوا العناية المركزة تراجعه لليوم الثالث على التوالي. وقد سجّلت حصيلته اليومية الاثنين تراجعاً قدره 79 شخصاً، مقارنة بيوم الأحد وبات العدد الإجمالي للمرضى في العناية المركزة 3,898 شخصاً.

وأعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي إنشاء صندوق لمساعدة عائلات الطواقم الطبية الذين قضوا في هذه الأزمة.