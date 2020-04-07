ولاية ويسكونسن تؤجل انتخابات الحزب الديمقراطي بسبب كورونا

قرر حاكم ولاية ويسكونسن الأميركية توني ايفرز، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح رئاسي وأي انتخابات أخرى إلى يونيو المقبل، وذلك بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ايفرز إن إجراء الانتخابات كما هو مقرر الثلاثاء، في الولاية التي تقع في الغرب الأوسط، سيعرّض موظفي مراكز الاقتراع والناخبين لمخاطر كبيرة للإصابة بالفيروس.

وأصدر الحاكم أمراً تنفيذياً بوجوب إجراء الانتخابات في يونيو.

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