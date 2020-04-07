وفيات «كورونا» في فرنسا تعاود الارتفاع مسجلة 833 حالة

عاودت الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا في فرنسا خلال يوم واحد الارتفاع اليوم الاثنين. وسجلت فرنسا وفاة 833 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران.
بذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات بالوباء إلى 8,911 وفاة في فرنسا منذ مطلع مارس الماضي.
والحصيلة المسجلة اليوم أعلى بكثير من تلك المسجلة، أمس الأحد، والتي لم تتجاوز 357 وفاة في المستشفيات. وكانت حصيلة، أمس الأحد، الحصيلة اليومية الأدنى للوفيات خلال أسبوع.
من بين الوفيات التي سجلت اليوم خلال أربع وعشرين ساعة، 605 حالات في المستشفيات. أما الوفيات المتبقية، فسجّلت في دور رعاية المسنين أو في مراكز طبية اجتماعية. لكن الأمر الإيجابي هو تراجع الحصيلة اليومية للمرضى الذين أدخلوا العناية المركزة إلى 94، وهي النسبة الأدنى منذ فرض تدابير الإغلاق في 17 مارس. لكن وزير الصحة الفرنسي أكد أن «الجائحة لم تبلغ ذروتها بعد».
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