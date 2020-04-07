السعودية تسجل 138 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية رصد وتسجيل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 2523 حالة، من بينها 1934 حالة نشطة.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في المؤتمر الصحفي اليومي، عن تعافي 63 حالة إصابة، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المتعافية 551، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 38 حالة.

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