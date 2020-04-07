انخفاض ملحوظ لوفيات كورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، انخفاضاً ملحوظاً في عدد الوفيات المسجلة يومياً بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت أرقام رسمية، نشرت الاثنين، تسجيل 439 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وهذا الرقم أقل بقليل من الوفيات المسجلة أمس الأحد والتي بلغت 621 حالة وفاة.

وتخطت حصيلة وفيات الفيروس في بريطانيا خمسة آلاف.

وجاء في تغريدة لوزارة الصحة أنه «اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء الخامس من أبريل أصبحت حصيلة الوفيات في صفوف المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات المملكة المتحدة 5,373».

وجرى فحص 208837 شخصاً، حتى اليوم الاثنين، ثبتت إصابة 51608 منهم بالفيروس.

في الأثناء، لا يزال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مستشفى في العاصمة لندن.

وقال جونسون، في تغريدة على تويتر، إن معنوياته عالية، وإنه يخضع لفحوص عادية بسبب أعراض الفيروس.

وأدخل رئيس الوزراء إلى المستشفى مساء أمس بنصيحة من طبيبه إثر استمرار شعوره بأعراض الفيروس.

وأعلن جونسون في 27 مارس الماضي إصابته بالفيروس، وعزل نفسه في شقة في «دوننج ستريت»، مقر إقامة رئيس الوزراء في العاصمة لندن.