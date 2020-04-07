أردوغان يمنع بيع الكمامات في تركيا: سنوزعها بشكل مجاني على جميع المواطنين”

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الاثنين، عن منعها لبيع الكمامات طيلة فترة الأزمة الصحية، محذرة من الاتجار فيها خلال الظرفية الراهنة، التي دخلت فيها المنظومة الصحية في أزمة بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

في المقابل، أعلنت الحكومة التركية ضمانها توزيع الكمامات بشكل مجاني على جميع المواطنين، وتابعت “يمنع منعا كليا بيع الكمامات”.

وقال أردوغان “نتوفر على احتياطي الكمامات حتى تجاوز الوباء، والحكومة ستعمل على توزيعها بشكل مجاني على جميع المواطنين”.