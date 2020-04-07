شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الإيرانية تكشف بالوثائق كذب الملالي حول «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

كشفت المقاومة الإيرانية، كذب وتلاعب نظام الولي الفقيه بالحقائق حول دخول فيروس «كورونا» إلى البلاد، وأكدت اتهاماتها للملالي عبر نشر وثائق لمنظمة الطوارئ، في 28 يناير، تبين استقبال مستشفى «مسيح دانشور» عددا من المصابين، معظمهم يعمل في السفارة الصينية بطهران.

وتقول لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب بالمقاومة الإيرانية في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه: في فبراير الماضي، زعم وزير الداخلية رحماني فضلي، أن البلاد خالية من أي حالة، فيما قال خامنئي في 3 مارس: أطلع مسؤولونا الناس على ما يجري منذ اليوم الأول بكلّ صفاء وصدق وشفافية، ليأتي بعده روحاني في 18 مارس بالقول: علمنا في 19 فبراير أن كورونا دخل البلاد فتم إخبار المواطنين بذلك ولم نتأخر حتى يوم واحد.

الوثائق تكشف

وتقول الوثيقة الأولى: منظمة حالات الطوارئ، تاريخ المهمة؛ 28 يناير، كود سيارة الإسعاف 2423، اسم المريض إحسان شيخي، يوم 28 يناير دخل الطوارئ ثم تم نقله إلى مستشفى مسيح دانشور؛ بسبب إصابته بكورونا، وتشير إلى أن المريض يبلغ من العمر 33 سنة، ولديه أعراض السعال والبرد، ويذكر أنه يعمل في السفارة الصينية، وأن زملاءه كانت لديهم أعراض كورونا فتم تنويمهم بالمستشفى، وإجراء فحص العلامات الحيوية، وجاءت نتيجة فحوصات الأعصاب طبيعية، واتخذت إجراءات أولية، ونقل إلى مركز العلاج.

أما الوثيقة رقم 2 فتقول: منظمة حالات الطوارئ، تاريخ المهمة، 28 يناير، كود سيارة الإسعاف 2423، فاطمة بابازاده خامنه، 37 عامًا، دخلت الطوارئ ثم نقلت إلى مستشفى مسيح دانشور؛ بسبب إصابتها بكورونا، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 37 عامًا وكانت تعاني من أعراض السعال والبرد، وتعمل أيضا في السفارة الصينية، وفي الثالثة، وفي ذات اليوم أدخل مريض يدعى محمد علي ذوالقدرنيا، للمستشفى نفسه، ويبلغ من العمر 33 وكان في الصين خلال الأيام الـ12 الماضية، ويعاني من حمى وإسهال وسعال شديد خلال الأيام الثلاثة الأولى من وصوله إلى إيران وهو يعمل في سفارة بكين بطهران.

إنكار روحاني

والوثائق المرفقة تُظهر بوضوح أنه منذ أواسط يناير تم إحالة العديد من المصابين بكورونا في طهران إلى المستشفى وحجزوا، لكن وزير داخلية حكومة روحاني أنكر في 31 يناير ذلك بقوله: الليلة الماضية وبطلب من جهانغيري عقدنا اجتماعًا بحضور وزير الصحة بخصوص مرض كورونا، وقدم الوزير تقريرًا مفصلًا وقال «ليس لدينا في الوقت الحاضر أي حالة من الإصابة بكورونا في إيران».

وتلفت المقاومة الإيرانية إلى أن القصد من الاجتماع كان حول كيفية التكتم على المعلومات والتستر على تفشي كورونا في إيران.

وبعد صدور بيان لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في 28 مارس ونشر أول مجموعة من الوثائق التي لا يمكن إنكارها، حاول روحاني في 31 مارس ليبرر القضية بشكل مثير للسخرية وقال: قد يكون المرض بدأ منذ أواسط يناير، ولقد أدركناه في أواسط فبراير، بالطبع، أن العالم كله كان في نفس الحالة! مرت فترة حتى أدركوا أنهم يواجهون هذا المرض.

غضب الشعب

وتضيف «مجاهدي خلق» خوفًا من الكشف عن الحقائق وغضب الشعب، فقد كلف النظام «سيبرانية» قوات الحرس ومرتزقة قوة القدس والاستخبارات داخل وخارج البلاد بإنكار ما قامت به المقاومة الإيرانية من أعمال الكشف عن الإحصائيات وفضح الوثائق في محاولة لامتصاص أثرها والتقليل عن انعكاسها محليًا ودوليًا.

وتشدد على أن الجميع يعلم أن شهرًا واحدًا من التكتم على الحقائق، هو السبب الرئيسي لانتشار فيروس كورونا في إيران، وأضافت المقاومة: يجب تقديم قادة النظام إلى العدالة لارتكابهم هذه الجريمة الكبيرة ضد الإنسانية.

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وفي ذات السياق، كتبت صحيفة «فرانكفورتر» الألمانية: النظام الإيراني لم يكشف لمدة أكثر من أسبوعين أخبار تفشي فيروس كورونا، وهذه الحقيقة كشفتها الوثائق المتعلقة بالمستشفيات التي حصلت عليها حركة المعارضة «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» وقدمت نسخة منها لنا.

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وتقول الصحيفة الألمانية: في 19 فبراير تم الإعلان- لأول مرة- عن إصابة رجلين في مدينة «قم» بكورونا، ثم في الليلة نفسها تم الإعلان عن وفاتهما، وتضيف: الوثائق التي حصلت عليها المعارضة تؤكد أن النظام الإيراني قد أخفى تفشي كورونا حتى يجري الانتخابات التشريعية في 22 فبراير.

وصدرت هذه الوثائق من قبل «منظمة الطوارئ الإيرانية» بمحافظة طهران، وتعود الوثائق إلى 6 مرضى تقول ملفاتهم حجزتهم بقسم الطوارئ في ثلاث مستشفيات خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير؛ للاشتباه بإصابتهم بأعراض ناجمة عن كورونا.

من جهة أخرى، خصصت صحيفة «لوموند» المسائية في باريس، تقريرًا خاصًا باسم «الشبكة الأولى لتلفزيون إيران في مواجهة فيروس كورونا»، وكتبت أن آلة الدعاية الرئيسية للنظام تحاول تحقيق هدفين متزامنين، أولهما: «الإيحاء بأن النظام نجح في احتواء كورونا وإرهاق أمريكا وأوروبا في وجه هذه الأزمة»، ثم تسليط الضوء على دور قوات الحرس والملالي ما يؤكد أنهم أكثر أهمية من الأطباء والعاملين فی مجال الصحة في مواجهة الفيروس.

تزييف الحقائق

ووصف كثير من الأطباء الإيرانيين الذين لم يرغبوا في ذكر أسمائهم في محادثة مع لوموند، أرقام وزارة الصحة حول ضحايا کورونا في إيران بأنها زائفة.

وتضيف لوموند إن إستراتيجية النظام تجاه كورونا هي إبقاء عدد الضحايا وكذلك التغطية الإعلامية لهم عند أدنى مستوى ممكن، مع التأكيد على تفاقم أزمة الفيروس في الدول الغربية.

لهذا السبب، تدعي الشبكة الأولى على مدار اليوم زيادة عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا في ألمانيا، مثل 5000 حالة في اليوم، أو تعرض باستمرار صورا عن «الوضع الخطير لمستشفيات باريس ونيويورك» ومعاناة الممرضات في غياب المعدات الطبية، مع الإشارة بالقول «عليهم ارتداء أكياس القمامة لحماية أنفسهم».

ثم واصلت الصحيفة الفرنسية بالقول: إن من وراء الكواليس لتقارير مصورة من الشبكة الإخبارية الأولى تظهر أكثر من قبل الجدل وعلاقات قوة داخل الحكومة الدينية الإيرانية.

وفي هذه التقارير، یمدح التلفزيون الحكومي، من خلال الأغاني والأفلام الوثائقية والقصص القصيرة، قوات الحرس ورجال الدين، الذين، بناءً على الدعاية «هم في طليعة المعركة ضد فيروس كورونا، ودورهم أكثر قيمة من الأطباء».