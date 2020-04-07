شكرا لقرائتكم خبر عن مخططا للإجهاز على لبنان.. «حزب الله» ينتقم من المصارف والان نبدء بالتفاصيل

تعود الهجومات المتلاحقة التي يشنها «حزب الله» على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والقطاع المصرفي إلى هدفين أساسيين، الأول هو إقتناع الأمين العام حسن نصرالله بأنه حان وقت «الانتقام من المصارف» التي نفذت العقوبات الأمريكية عليه، وألحقت به وبجناحيه العسكري والشعبي خسائر فادحة، خسر جراءها شعبية واسعة، أما الهدف الثاني فهو تدمير الاقتصاد اللبناني تمهيدًا لتغيير هوية لبنان، استكمالًا لمشروع إلحاق لبنان بالمشروع الإيراني لتحقيق حلمه باستبدال هوية لبنان السياسية والحضارية والثقافية العربية بجعله إمارة إيرانية.

ليست معركة «حزب الله» مع المصارف وليدة اللحظة كما سبق وذكرنا، بل إنها تعود إلى 2016 تحديدًا، أي عند إعلان المصارف اللبنانية التزامها بتطبيق العقوبات المالية الأمريكية، حينما وجّه نصر الله رسالة واضحة إلى أحد المصارف باستهداف مقرها الرئيسي في فردان بيروت، إلا أن ذلك التفجير لم يُثنِ هذا المصرف أو سواه عن المضي قدمًا في تنفيذ العقوبات على «حزب الله».

فلقد وضع «حزب الله» عنوان معركته في المرحلة المقبلة، ألا وهي «الهجمة على المصارف اللبنانية» تحت ستار حماية صغار المودعين، إلا أن هدفه في الباطن إحداث تغييرات بنيوية على النظام السياسي وصولًا إلى استبدال النظام الاقتصادي الحر، فالحزب يعلم جيدًا أن السيطرة على لبنان بشكل كامل لن تحصل دون إسقاط خطوط دفاعاته الأخيرة، أي القطاع المصرفي والجيش اللبناني الذي لم يسمح «حزب الله» له منذ ثورة 17 أكتوبر أن يبسط سيطرته على أحداث الشغب والاختراقات التي حصلت في الثورة، ومن ثم رفض إعلان حالة الطوارئ جراء أزمة «كورونا» واستبدلها بـ«التعبئة العامة» كي لا يحكم الجيش وقائده جوزيف عون لبنان فعليًا.

إلا أن نصر الله اختار في هذه المرحلة الهجوم على القطاع المصرفي طالما لا يزال حتى الساعة بإمكانه كبح جماح الجيش اللبناني، إضافة إلى أنه ليس بمقدوره أن يفتح حربًا على جبهتين.

ويسعى «حزب الله» في خضم تنفيذ مخططه في الاستيلاء على الاقتصاد اللبناني، ينطلق من احتفاظ اللبنانيين بمبلغ 5 ملايين دولار في منازلهم، تمّ سحبها من المصارف بسبب الخوف من مصير ودائعهم، لذلك يريد الحزب توظيف هذا المبلغ في منظومته الاقتصادية في محاولة منه للالتفاف على العقوبات الأمريكية والتفلت من حكم المصارف التي تشكّل امتدادًا دوليًا للبنان ونافذته الاقتصادية للخارج، وهذا أمر يتناقض مع إستراتيجية الحزب الساعية لعزل لبنان عن محيطه العربي والدولي.