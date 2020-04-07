شكرا لقرائتكم خبر عن القبائل والجيش اليمني يبدأون عمليات عسكرية واسعة والان نبدء بالتفاصيل

بدأ الجيش الوطني في اليمن عمليات عسكرية في محافظتي البيضاء وصعدة ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بالتزامن مع عمليات تتواصل في محافظتي الجوف ومأرب، لتتسع رقعة المواجهات من الشمال، مرورا بالجوف ومأرب شرقا وصولا إلى البيضاء وسط البلاد.

إسناد التحالف

وانطلقت عمليات الجيش اليمني في محافظة البيضاء، بمحور بيحان محافظة شبوة والقبائل والمقاومة الشعبية في البيضاء بعملية عسكرية صباح أمس الإثنين، ضد ميليشيات الحوثي في جبهات ناطع مديرية الملاجم بإسناد جوي من طيران التحالف العربي بالتزامن مع العمليات العسكرية في مأرب والجوف.

وقال المتحدث باسم المقاومة في البيضاء عامر الحميقاني لـ«اليوم»: إن العملية العسكرية حققت تقدما في ساعاتها الأولى، بينما شارك طيران التحالف بقصف جوي فعال في جبهة ناطع مديرية الملاجم.

وأضاف الحميقاني: تمت السيطرة على مواقع الميليشيات في جبل البياض واللبان والاقتراب من الخط الرابط بين صنعاء والبيضاء.

وأكد الحميقاني مقتل العديد من عناصر ميليشيات الحوثي في الهجوم، بينما قتل 10 حوثيين في كمين نفذته المقاومة في الحازمية.

مقتل قيادي

وفي الجوف واصلت قوات الجيش عملياتها العسكرية وسط تراجع ملحوظ لميليشيات الحوثي في المواقع التي كانت قد سيطرت عليها مؤخرا.

وقال مصدر عسكري لـ ”الخليج 365”: إن طيران التحالف العربي قتل الأحد في قصف جوي قائد جبهة الجوف أبو حامد المراني ومعه 7 قيادات ميدانية في عملية استخباراتية دقيقة، حيث استهدف القصف 3 مدرعات كانت تقل القيادات، وهم في طريقهم إلى مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وأضاف المصدر أن العملية حصدت القيادي الحوثي أبو حامد المراني قائد جبهة الجوف والقيادي الحوثي حسن محمد أبو خرص والقيادي الحوثي محمد حميد وجميعهم من القيادات الكبيرة في جبهة الجوف.

عمليات صعدة

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ونفذ الجيش اليمني في محور علب شمال محافظة صعدة، عملية هجومية خاطفة على مواقع الميليشيا الانقلابية في «منطقة الجروف وتبة نايف والمزارع المحيطة بمركز مديرية باقم»، وتم تأمين الخط الدولي في وسط مركز مديرية باقم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في أوساط الميليشيات.

وأكد متحدث محور صعدة الرائد إسماعيل الشرفي لـ ”الخليج 365”، أن الجيش الوطني بمحور علب نفذ عملية مباغتة وخاطفة في مركز مديرية باقم، موقعا قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

وبدأت قوات اللواء الخامس بالجيش الوطني عملية عسكرية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، محققة تقدما نوعيا بالسيطرة على عدد من التباب والمرتفعات التي كانت الميليشيا تتمركز فيها.

تقدم بمأرب

وفي السياق، قالت مصادر ميدانية لـ«اليوم»، في محافظة مأرب، إن قوات الجيش والقبائل يواصلون التقدم في مواقع جبهة صرواح بغطاء جوي نشط من طيران التحالف العربي.

وإزاء هذا التقدم الكبير في مأرب والجوف عقدت لجنة قبلية تابعة للميليشيات اجتماعا طارئا لبحث تداعيات انهيار قواتها وأقرت توجيه نداء إلى قبائل مأرب لعدم المشاركة في العمليات العسكرية وذلك بعد أن شكل دخول القبائل على خط المعارك ضربة موجعة للميليشيات الحوثية.

إدانة المجزرة

من جهة أخرى، تواصلت الإدانات الدولية للمجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإيرانية بحق سجينات تعز.

وأدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات القصف الصاروخي الذي نفذته ميليشيات الحوثي، مساء الأحد، على قسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، والذي أسفر عن مقتل 5 معتقلات وإصابة نحو 10 أخريات في حصيلة أولية.

وأكد المرصد الحقوقي الدولي، في بيان صحافي، أنّ الموقع المستهدف لا يمكن أن يكون مجهولا لدى جماعة الحوثي، لافتا إلى أنّ الاستهداف غالبًا تم بنية مسبقة، وبغرض إلحاق أفدح الخسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الأمر قد يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.