عاجل.. عملية سرية لـ"إسرائيل" تكشف عن دواء كورونا اليابانى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. عملية سرية لـإسرائيل تكشف عن دواء كورونا اليابانى

الثلاثاء 7 أبريل 2020

متابعات الخليج 365

نشرت الصفحة الرسمية " إسرائيل تتكلم بالعربية" على فيس بوك أن: "في عملية سرية لوزارة الخارجية، وصل إلى إسرائيل مؤخرا دواء تجريبي لمعالجة الكورونا، هذا الدواء هو الدواء الياباني افيجن، الذي نجح بتقليص فترة التماثل للشفاء من الفيروس لدى المرضى الذين خضعوا للتجربة وبمنع تدهور حالتهم الصحية".

Advertisements

وأضافت: "وخلال الأيام المقبلة، وبعد تصريح نهائي من وزارة الصحة، يبدأ المرضى الإسرائيليون بتلقي الدواء تحت إشراف طبي مكثف بهدف فحص نجاعته. تعتبر إسرائيل من بين الدول الأولى التي تتلقى الدواء لغرض التجربة السريرية".

واستكملت: "هذا وأعلن معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي عن توصله إلى تقدم ملموس نحو إيجاد دواء لفيروس كورونا حيث نجح العلماء الإسرائيليون في الأيام الأخيرة إنتاج مضادات حيوية ضد الفيروس، مما قد يقرب من الوصول لانتاج دواء له وفي مرحلة لاحقة الى إنتاج لقاح".