الصحة العالمية: الكمامات ليست "حلا سحريا" لكورونا

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جنيف: حذّرت منظمة الصحة العالمية الإثنين من أن استخدام الكمامات وحدها غير كاف للتغلب على تفشي وباء كوفيد-19 الذي أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 70 الف شخص.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي عبر الفيديو إنه "على الدول أن تنظر في مسألة استخدام الأقنعة في المجتمعات التي يصعب فيها غسل اليدين والتباعد الجسدي بسبب نقص المياه أو الاكتظاظ."

وأضاف أن "الكمامات يجب ألا تستخدم إلا في إطار حزمة إجراءات وقائية" أخرى، مضيفا "لا يوجد جواب حاسم وما من حل سحري، الكمامات لوحدها لا يمكنها وقف تفشي كوفيد-19".

لكنه شدد على أن الاستخدام الواسع للكمامات الطبية قد يفاقم النقص في معدات الوقاية الخاصة بالعاملين في فطاع الصحة.

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وندد تيدروس بالمقترحات "العنصرية" لبعض الباحثين بشأن استخدام إفريقيا كحقل اختبار للقاح محتمل ضد كوفيد-19 يتوقع أن التوصل إليه لا يزال يستغرق ما بين 12 و18 شهرا.

وقال مدير عام المنظمة الذي شغل في الماضي منصب وزير الخارجية الإثيوبي إن "إفريقيا لا يمكن أن تكون ولن تكون حقل اختبار لأي لقاح"، منددا بالتصريحات التي اعتبرها من إرث "العقلية الاستعمارية".

وقال "كان سماع هذا النوع من التصريحات من علماء في القرن الـ21 أمرا مخزيا ومريعا. ندينها بأشد العبارات ونطمئنكم بأن ذلك لن يحدث".

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