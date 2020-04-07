القائم بأعمال رئيس الوزراء البريطاني يتعهّد "هزيمة كورونا"

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لندن: أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي كلّفه رئيس الوزراء بوريس جونسون مساء الإثنين الحلول محلّه ريثما يتحسّن وضعه الصحّي بعد دخوله قسم العناية المركّزة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحكومة ستستمر في تنفيذ الخطط الموضوعة لـ"هزيمة" الوباء.

وقال راب في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنّ "تركيز الحكومة سيكون على التأكّد من أنّ توجيهات رئيس الوزراء وجميع الخطط الموضوعة لهزيمة فيروس كورونا وتمكين البلاد بأسرها من تجاوز هذه المحنة ستمضي قدماً".

وأكّد القائم بأعمال رئيس الوزراء من جهة ثانية أنّ جونسون (55 عاماً) موجود "بين أيدٍ أمينة" في مستشفى سان توماس بوسط لندن حيث يتعالج من الفيروس الفتّاك.

ماكرون يبدي "دعمه" لجونسون

إلى ذلك، أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين "دعمه" لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أدخل لتوّه قسم العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، معرباً عن أمله في أن "يتجاوز هذه المحنة سريعاً".

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وقال ماكرون في تغريدة على تويتر "كلّ دعمي لبوريس جونسون ولأسرته وللشعب البريطاني في هذه اللحظات العصيبة. آمل أن يتجاوز هذه المحنة سريعاً".

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان إنّه واثق من أنّ جونسون "سيتغلّب على هذه المحنة".

وقال الوزير في تصريح لشبكة "بي أف أم تي في" التلفزيونية الفرنسية "أنا أعرف قوّته، وأنا واثق من أنّه سيجد في القدرات الكامنة داخله، وهي قدرات عظمية، القدرة على التغلّب على هذه المحنة "

واعتبر لودريان أنّ إدخال رئيس وزراء بريطانيا قسم العناية المركّزة هو أيضاً دليل على "خطورة الأزمة التي تطال الجميع".

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