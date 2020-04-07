شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد أبو حامد: الدولة حددت مواعيد صرف المعاشات ويجب توعية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، على تكدس العشرات أمام فروع البنك الأهلي صباح أمس بسبب صرف منحة وزارة القوي العاملة، والمخصصة بسبب فيروس كورونا، موضحاً أن شائعة أطلقها البعض جعلت المئات يترددون على فروع البنوك والتكدس أمامها.

وأضاف محمد أبو حامد، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج التاسعة، والذاع عبر القناة الأولى، أن الدولة لا تملك رفاهية انتظار التجربة، لأنها تبذل مجهوداً كبيراً لمنع انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة أكدت صرف المنحة من مكاتب البريد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة وضعت 3 شرائح لصرف المعاشات، وكان يجب على موظفى البريد توعية المواطنين، موضحاً أنه يجب على المواطن التخلص من الازدحام، قائلا: "هناك بعض المواطنين من تلقاء أنفسهم يتبعون الإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم من فيروس كورونا".