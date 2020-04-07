شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد ردا على جدل رجال الأعمال: المفاضلة ليست بين الاقتصاد والبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، على الجدل الدائر بين عودة الاقتصاد للعمل أو تعطيله بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا، مشيرا إلى أن المفاضلة ليست بين الاقتصاد والبشر لكن فى النهاية تعتمد على القدرة الاستيعابية للنظام الصحى لأى دولة وهى عملية حسابية بسيطة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحالة المصرية على سبيل المثال ووفقاً لنظامها الصحي لديها 14 ألف سرير رعاية مركزة والحالات الحرجة نسبتها 7%، فلو وصلنا "لا قدر الله" إلى 100 ألف هذا يعنى وصولنا للتشبع الكامل وتحدث مشكلة، وبالتالى فإن إجراءات الدولة الاحترازية تأتى فى إطار تقليل نسب الإصابة وبالتالى تسعى لعدم تحميل النظام الصحى فوق قدرته.

وطالب النائب محمد فؤاد بالإغلاق الكامل حتى لو لفترة بسيطة كما حدث في الإمارات، وفي بعض مناطق المملكة العربية السعودية.