في 9 خطوات.. التعليم تكشف طريقة تسليم مشروع البحث إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء العام الدراسي بالمدارس في مصر رسميًا.

وقررت وزارة التربية والتعليم، استبدال الامتحانات بشكلها التقليدي، بمشروع بحث للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، لاجتياز المرحلة الدراسية.

وينشر "الخليج 365" خطوات تسليم مشروع البحث للطلاب، كالتالي..

1- الدخول على موقع edmoodo.

2- إدخال البيانات (اسم الطالب، كود الفصل، كود الطالب، إدخال رقم سري "يحدده الطالب").

3- الحصول على كود الطالب من خلال موقع study.

Advertisements

4- الحصول على كود الفصل من خلال المدرسة .

5- الطالب من يختار الرقم السري بنفسه ويجب حفظه.

6- اختيار الواجب المطلوب منك من القائمة يسار الصفحة في حسابك على "أدموود".

7- بعد ذلك اضغط على إرفاق ملف البحث الذي أعددته وتم حفظه على الكمبيوتر في ملف وورد.

8- انتظر قليلًا حتى ينتهي التحميل وتظهر علامة صح.

9- اضغط على علامة تسليم الواجب.

​