مظاهرة مساء حظر التجول .. الإسرائيليين يطالبون ببدل البطالة

تظاهر مئات الإسرائيليين العاطلين عن العمل، مساء يوم الإثنين، على هيئة موكب سيارات وخرجوا من مدينة هرتسليا إلي القدس مطالبين بإعانة مالية بدل البطالة، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وخرج ما يقرب من 200 إسرائيلي من أصحاب الأعمال الحرة العاطلين خلال موكب احتجاجي تحت مسمى "مظاهرة مساء حظر التجول" يصيحون من سوء ما

يتعرضون له من أزمة مالية جراء تفشي فيروس كورونا ، واتجهوا نحو الكنيست للقيام بمظاهرة كبيرة أمامه.

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وطالب أصحاب الأعمال المستقلة من الحكومة الإسرائيلية منحهم بدل البطالة، وتعويض على ضريبة الممتلكات، وإعطائهم تخفيض بنسبة 30% في القطاع العام.. زاعمين بأن الحكومة الإسرائيلية وهمتهم بتقديم منح

وحوالى 80% منهم لم يحصلوا على أية إعانات مالة أو منح من الحكومة، رغم أنهم يدفعون ضعف ما يدفعه موظف الضمان الإجتماعي في إسرائيل.

وقال تومر مور، صاحب أحد المطاعم في إسرائيل:"نحن كأرباب عمل مستقلين ندفع الكثير من المال للدولة من خلال الكثير من أمول الضرائب، وحان الوقت لإستعادة هذه الأموال".

وخرج وزير الإقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين إلى المتظاهرين ووعدهم بإيجاد حلول لتلك الأزمة.. قائلًا:"خرجت إليكم لأخبركم أننا نبحث عن حلول".