راب بعد توليه مهام جونسون : الحكومة ستمضي قدما بجهود محاربة كورونا

أكد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بعد توليه مهام رئيس الحكومة على إثر نقل بوريس جونسون إلى العناية المركزة، أن الحكومة ستمضي قدما بجهود محاربة فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال راب للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "الحكومة ستستمر بعملها".
وأضاف أن "رئيس الوزراء في أيدي آمنة... والحكومة ستواصل تركيز الجهود على ضمان المضي قدما بنهج رئيس الوزراء وجميع الخطط لهزيمة فيروس كورونا وتجاوز
وجاء ذلك في أول تصريح لدومينيك راب بعد نقل رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى العناية المركزة على إثر تدهور حالته الصحية، وهو مصاب بفيروس كورونا.
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن وزير الخارجية دومينيك راب سيتولى مهام رئيس الوزراء مؤقتا "بقدر الضرورة".
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