تعرف على نصائح وزارة الصحة حول إرتداء الكمامة وطريقة التخلص منها

قدمت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، مجموعة نصائح حول ارتداء الكمامات وطريقة التخلص منها.

وفي هذا السياق، أوصت وزارة الصحة، في بيان لها، أنه في حالة استعمال الكمامة، يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو بمطهر كحولي، بالإضافة إلى تغطية الفم والأنف بالكمامة، بطريقة محكمة، بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة.

هذا، وحذرت وزارة الصحة، من لمس الكمامة أثناء ارتدائها، أما في حالة لمسها، يجب غسل اليدين بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.

علاوة على ذلك، نبهت الوزارة من عدم لمس مقدمة الكمامة ونزعها من رابطيها، داعية إلى التخلص منها فورا، بمجرد أن تصبح رطبة، أو مبللة، وذلك بإلقائها في سلة النفايات محكمة الإغلاق مع غسل اليدين بالماء والصابون بعد ذلك.

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وقد أعلنت كل من وزارتي الداخلية والصحة، اليوم الاثنين، عن إجبارية وضع الكمامات لكل الأشخاص الذين يغادرون استثنائيا مقر سكنهم.

كما أقرت الحكومة، اليوم الاثنين، غرامة مالية على كل الأشخاص الذي يخرجون إلى الشارع دون استعمال الكمامات الواقية.

وقال بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292.

وتنص العقوبة حسب البلاغ على “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.