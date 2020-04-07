“أطر الصحة تاج راسنا”…حملة للاحتفاء بالأطر الصحية اعترافا بمجهوداتهم

أطلقت شبيبة العدل والإحسان، مساء اليوم الاثنين، حملة رقمية للاحتفاء بالأطر الصحية، تحمل وسما إلكترونيا تحت عنوان #أطر_الصحة_تاج_راسنا، أو#نلتازمو_بتوجيهاتهم_وندعيو_معاهم.

وقالت شبيبة العدل والإحسان، في بيان لها، توصل “اليوم24” بنسخة منه، إن المبادرة المذكورة تهدف إلى الاحتفاء بالأطر الصحية، رجالا ونساء، ودعمهم، لأنهم مصطفون في الصفوف الأمامية للمواجهة المباشرة للجائحة.

وأوضحت شبيبة العدل والإحسان أن الأطر الطبية تسعف، وتنقذ المرضى، وتراقب، وتشخص المخالطين، فضلا عن أنها توجه المواطنين، وترشدهم، كما أنها تبكي، وتنعي الشهداء رحمة الله عليهم.

ودعت شبيبة العدل والإحسان الشباب إلى إبداع أشكال، ومواد إلكترونية من داخل البيوت، مع الالتزام بالحجر الصحي، للتعبير عن امتنانهم للمجهودات الجبارة لأطر الصحة، وطالبت المغاربة بتخصيص وقت الإفطار، يوم النصف من شعبان، للدعاء لرجال ونساء الصحة، والترحم على شهداء الواجب الوطني، وجميع ضحايا فيروس كورونا كوفيد – 19.