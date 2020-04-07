اخبار العالم

الوداد يطرح تذاكر للبيع من أجل المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا

0 نشر
العربي المحمودي 0 تبليغ

Advertisements

 

كشف نادي الوداد البيضاوي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، مساء يوم الإثنين، عن مبادرة  وطنية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة .

وتمثلت هذه المبادرة، في طرح تذاكر  مباراة افتراضية ضد فيروس كورونا، تم تحديد سعرها في 30 درهم للتذكرة الواحدة، “كتجسيد لانخراط جميع مكونات النادي” في معركة مواجهة جائحة كورونا.

Advertisements

وأعلن نادي الوداد البيضاوي، على طرح 60000 تذكرة على الموقع  المخصص لهذه العملية، “مع تحديد طرق الأداء المناسبة  وتعليمات السلامة الجاري بها العمل”.

وشدد نادي الوداد البيضاوي، عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، أنه” إذا كانت هذه المباراة افتراضية، فإن أثرها على أرض الواقع سيكون ملموسا، من خلال رصد جميع مداخيل بيع التذاكر، للمساهمة في صندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا” .

وتجدر الإشارة أن مجموعة من مكونات الألتراس المغربي، كانت قد انخرطت في الأيام السابقة، في حملة توعية الناس بضرورة البقاء في المنازل، والإلتزام بالحجر الصحي،  قصد تطويق عملية انتشار وباء كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوداد يطرح تذاكر للبيع من أجل المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا