الوداد يطرح تذاكر للبيع من أجل المساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا

كشف نادي الوداد البيضاوي عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، مساء يوم الإثنين، عن مبادرة وطنية للمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا.

وتمثلت هذه المبادرة، في طرح تذاكر مباراة افتراضية ضد فيروس كورونا، تم تحديد سعرها في 30 درهم للتذكرة الواحدة، “كتجسيد لانخراط جميع مكونات النادي” في معركة مواجهة جائحة كورونا.

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وأعلن نادي الوداد البيضاوي، على طرح 60000 تذكرة على الموقع المخصص لهذه العملية، “مع تحديد طرق الأداء المناسبة وتعليمات السلامة الجاري بها العمل”.

وشدد نادي الوداد البيضاوي، عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك، أنه” إذا كانت هذه المباراة افتراضية، فإن أثرها على أرض الواقع سيكون ملموسا، من خلال رصد جميع مداخيل بيع التذاكر، للمساهمة في صندوق الخاص لمواجهة جائحة كورونا” .

وتجدر الإشارة أن مجموعة من مكونات الألتراس المغربي، كانت قد انخرطت في الأيام السابقة، في حملة توعية الناس بضرورة البقاء في المنازل، والإلتزام بالحجر الصحي، قصد تطويق عملية انتشار وباء كورونا.