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عاجل.. كورونا في النرويج تحت السيطرة الثلاثاء 7 أبريل 2020 أكدت الحكومة النرويجية أن تفشي كورونا في البلاد "تحت السيطرة"، لكنه لا يزال من المبكر رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى نسبة 0.7 مقارنة بـ2.5 بالمئة في منتصف مارس، وذلك وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز" .

وقالت"سكاي نيوز" أن الصحة النرويجية صرحت بأن: "ذلك يعني أننا تمكّنا من السيطرة على حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال من الضروري المحافظة على قواعد احتواء تفشي الفيروس".

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