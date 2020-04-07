عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. كورونا في النرويج تحت السيطرة

الثلاثاء 7 أبريل 2020

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أكدت الحكومة النرويجية أن تفشي كورونا في البلاد "تحت السيطرة"، لكنه لا يزال من المبكر رفع القيود التي فرضت لاحتوائه، وقالت إن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى نسبة 0.7 مقارنة بـ2.5 بالمئة في منتصف مارس، وذلك وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز" .

وقالت"سكاي نيوز" أن الصحة النرويجية صرحت بأن: "ذلك يعني أننا تمكّنا من السيطرة على حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال من الضروري المحافظة على قواعد احتواء تفشي الفيروس".