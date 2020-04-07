ليلى علوي تنعي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال بسبب فيروس كورونا

نعت الفنانة ليلي علوي طليقها رجل الأعمال منصور الجمال، الذى توفي منذ منذ ساعات بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد تدهور حالته الصحية ووضعه على جهاز التنفس الصناعى بمستشفى 15 مايو.
وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير”انستجرام”:”إنا لله وإنا اليه راجعون .. ادعو بالرحمة والمغفرة لرجل الإعمال د. منصور الجمال الذي وافته المنية.. ربنا ينير قبره ويدخله فسيح جناته.. ويمنح أهله وأصدقائه الصبر والسلوان”.
تزوج الجمال من ليلى علوي عام 2007 وانفصلا عام 2015 وهو في العادة نادر الحديث مع الإعلام، رغم أنه شخصية مرموقة في المجتمع، لما له من استثمارات وتعاقدات في أنحاء العالم، وأن حديثه لا يتعدى مناسبات التعاقدات المالية والاستشارية.
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