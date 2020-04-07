في غزة ، يستعد الناس لانتشار الفيروس التاجي حيث تم تأكيد أكثر من 10 حالات إصابة في الجيب الصغير، كل شيء مغلق ، بما في ذلك مراكز المساعدة الغذائية الحيوية والناس.
أكدت عائلة أحد المصابين، الاثنين، بفيروس كورونا المستجد في غزة وسفير فلسطيني، أن الرجلين حضرا مؤتمراً دينياً شارك فيه عشرات آلاف الأشخاص في باكستان الشهر الماضي قبل عودتهما إلى غزة.
وأعلنت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس إصابة أول شخصين في القطاع بالفيروس.
وعاد الرجلان، الخميس، من باكستان إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، وأخضعا، الأحد، للعزل في مستشفى ميداني مخصص لكورونا داخل المعبر. ولم يتضح أين أصيب الرجلان بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر من ينقذها.. غزة ليس لديها موارد لمواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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