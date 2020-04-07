السلطات الأرجنتينية تؤجل تسديد 9.8 مليارات دولار من ديونها إلى 2021 بسبب كورونا

أرجأت السلطات في ​الأرجنتين​ "تسديد ما يصل إلى 9.8 مليارات ​دولار​ من ​الدين العام​ إلى سنة 2021، وذلك في خضم مواجهة أزمة ​فيروس كورونا​ المستجد.

وترزح الأرجنتين، ثالث أكبر ​اقتصاد​ في أميركا اللاتينية، تحت أزمة اقتصادية، لفتت ​الحكومة​ الى إنها جعلت دينها العام البالغ 311 مليار دولار غير مستدام، و يذكر أن الحكومة قررت في 10 اذار الماضي، المضي في خطة إعادة هيكلة 68.8 مليار من الدين الخارجي المترتب لجهات خاصة، وقررت تقديم عرض للجهات الدائنة بحلول 31 اذار الماضي، لكنها تراجعت عن ذلك بسبب أزمة الفيروس.