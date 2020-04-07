سلطات اليونان تسجل أقل عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ 12 آذار

سجلت اليونان اليوم الاثنين أقل عدد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 12 آذار، ما يشير إلى هبوط منحنى الإصابات، لكن السلطات حذرت من التراخي، حيث سجلت اليونان 20 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم، مما يزيد العدد الإجمالي للمرضى إلى 1755، وهذا هو أقل عدد من الحالات الجديدة منذ أكثر من 3 أسابيع. ووفقا لبيانات استعرضتها وكالة "رويترز"، فقد توفي 79 شخصا بالمرض.
وأشار كبير المستشارين العلميين للحكومة بشأن الفيروس، البروفسور سوتيريس تسيودراس، إلى اعتقاده "بأنه بات من الواضح لنا أنه كان هناك تباطؤ في الأيام القليلة الماضية ونتوقع أن نشهد انخفاضا مما يعني أن الإجراءات تؤتي ثمارها".
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