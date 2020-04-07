البنتاغون: تسجيل إصابات بالكورونا على متن السفن المخصصة لمكافحة الفيروس

أكد ​البنتاغون​ "تسجيل عدد من الإصابات ب​فيروس كورونا​ في ​المستشفيات​ على متن ​السفن​ التي تقدم العلاج للمرضى في ​نيويورك​ و​لوس أنجلوس​".

هذا وسجلت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأميركية ، أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية بـ599 حالة. وأشار عمدة نيويورك أندريو كوومو، إلى أن حصيلة المتوفين بالفيروس في أراضي الولايات ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 599 حالة، ووصلت إلى نقطة 4758 بعد أن كانت على مستوى 4159 أمس الأحد، فيما بلغ المعدل اليومي السابق 594 حالة، وقد بلغ المجموع حد 130689 مقارنة مع 122031 الأحد.