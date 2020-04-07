ترامب: أحرزنا تقدما عظيما في علاج فيروس كورونا

أعتبر الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​، في المؤتمر الصحفي اليومي حول ​فيروس كورونا​، ان "إدخال رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ الى العناية المركزة بسبب الفيروس أمر خطر، وسنرى كيف يمكننا تقديم العون لأطباء جونسون، ونحن أجرينا اتصالات مع الفريق الطبي الذي يقوم بمعالجته".

ولفت ترامب الى ان "الصناعات الأميركية تنتج الآلاف من أجهزة ​التنفس​ وسننقلها إلى المناطق المحتاجة، وفرق العمل الهندسية تعمل على بناء 22 ​مستشفى​ ميداني في 18 ولاية"، لافتاً الى انه "سيتم السماح بتحويل سفينة المارينز في نيويورك إلى مستشفى لمكافحة الفيروس".

وأكد ترامب "اننا أحرزنا تقدما عظيما في علاج فيروس كورونا".