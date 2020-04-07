شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم علي يتبرع بكافة مستحقاته البرلمانية حتي انتهاء الفصل التشريعي لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، عن تبرعه بكافة مستحقاته حتى انتهاء الفصل التشريعي، لصندوق تحيا مصر، من أجل المساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال النائب إن ذلك يأتي انطلاقا من دوره الوطني وانتماءه لبلده الحبيبة مصر، ودعما لقيادتها السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة برئاسة المهندس مصطفي مدبولي.

كان النائب عبد الرحيم على، قد طالب أعضاء مجلس النواب، بالتنازل عن كافة مستحقاتهم من البرلمان إلى آخر الفصل التشريعى، إلى صندوق تحيا مصر، لدعم الدولة والمصريين في ظل تلك الظروف الصعبة، قائلا: "هذا هو أقل ما يمكن أن يقدموه لشعوبهم وللجماهير التي انتخبتهم في هذا الوقت التي تعانى فيه مصر ويعاني فيها المصريون".

وأضاف عضو مجلس النواب : " لا أعتقد بأى حال من الأحوال أن هناك نائب في مصر بيعتمد على المرتب اللى بيجيله آخر الشهر، كلهم أفاضل وكبار، وبالتالي يمكن الاستغناء عن تلك المستحقات لصالح مصر"، مشيراً إلى أن النواب لديهم مسئولية كبيرة من واقع كون البرلمان صوت الناس قبل أي شيء.

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ووجه النائب عبد الرحيم على رسالة لأعضاء مجلس النواب، : " تحويشة الدعاية الخاصة بالانتخابات المقبلة إدوها للشعب دلوقتى علشان يذكروها ليكم بالخير وقت الانتخابات، مش هينتخبوكم لو ما وقفتوش معاهم دلوقتى، اليفط مش هتنفع حد في أكتوبر الجاي ولا القوائم هتنفع لحد، اللى هينفع هو ماذا قدمنا للناس في ظل أكبر أزمة تمر بها البلاد".

فيما وجه الأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رسالة الي الأعضاء جاء فيها: "في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات.. وانطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض.. لذلك، أدعوكم للتبرع بمكافأة العضوية (5 آلاف جنيه) لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد وانا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف رئيس البرلمان، قائلا: "اريد ان أؤكد على انه من لا يرغب منكم في تقديم هذا التبرع الاختياري، التقدم بطلب كتابي يفيد ذلك لمكتب المستشار الأمين العام للمجلس".

واختتم رسالته قائلا: "حفظ الله مصر وحمى شعبها من كل سوء".