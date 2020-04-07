شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحديد المحافظات.. نائب البحيرة يطالب بوضع معايير لاختيار الأراضى المسموح بزراعتها أرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن آلية اختيار الأراضى التى يتم زراعتها أرز فى كل محافظة على حدة، وذلك فى ضوء المساحات التى يتم تحديدها لكل محافظة بشكل عام ضمن خطة الدولة فى ظل الإجراءات التى تتذخها فى الوقت الراهن.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة أن الوزارة أعلنت خلال أيام عن المحافظات التى سيتم السماح بزراعة محصول الأرز بها، والمساحة المزروعة، ومن هنا لا بد أن يكون هناك آليات محددة لاختيار الأراضى التى يتم زراعتها داخل كل محافظة، ومراعاة طبيعة التربة، بأوضاع الفلاحين.

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وأشار عضو البرلمان إلى أن هناك أراضى ذات طبيعة خاصة فى محافظة البحيرة على سبيل المثال لا تصلح سوى لزراعة الأرز، وذلك بسبب زيادة نسبة الملوحة بها، ولا بد من مراعاة ذلك الأمر، والحرص على أن تدرج هذه الأراضي ضمن خطة الوزارة فى المساحات المسموح بزراعتها، كما يتم تفعيل نظام المناوبة فى الزراعة شريطة أن يتم توفير محاصيل بديلة للأراضي ذات الطبيعة الخاصة وفى نفس الوقت تحقق هامش ربح مناسب للفلاح.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أعلنت حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات، استعداداً لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، والذى بدأ فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ، حيث أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه جرى البدء فى تنفيذ إعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.