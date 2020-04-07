شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تمراز يطالب بزيادة أماكن تجميع القمح بالتزامن مع بدء موسم الحصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة بشأن حصر الشون الترابية والاستعدادات التى تم اعتمادها بشأن موسم حصاد القمح، مؤكدا أن الظروف الراهنة تستوجب أن تكون هناك إجراءات خاصة منعا لتفشى فيروس كورونا وإهدار جهود الدولة التى تبذلها فى هذا الصدد من إجراءات وقائية احترازية حول الفيروس.

وطالب عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بتقديم حصر شامل ودقيق لكافة الشون على مستوى الجمهورية، ونقاط التجميع فى المناطق التى لا يوجد بها شون، سواء الترابية منها وغير المؤهلة فى بعض القرى، والاسفلتيه، على أن يتم إعادة النظر فى أماكن التوزيع سريعا منعا للتجمعات وفى نفس الوقت لابد أن يكون هناك نقاط تجميع قريبة من أماكن الحصاد بكل مركز أو مدينة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه على الرغم من الإجراءات التى يتم اتخاذها كل عام إلا أن هناك بعض الملاحظات التى تتمثل فى التجمعات سواء خلال التوريد أو التحصيل، وفى ظل الأوضاع الراهنة لابد من تفادى كل هذه الملاحظات سريعات، خاصة وأن موسم الحصاد على الأبواب، وأن يتم العمل وفقا لآلية تضمن عدم التجمعات لمنع تفشى الفيروس، والتخفيف عن كاهل المواطنين فى حالة استمرار حظر حركة المواطنين.

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الجدير بالذكر أن حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، توقع إنتاجية عالية من القمح هذا الموسم تزيد عن 9 ملايين طن قمح بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، لافتا أن موسم الحصاد يبدأ عادة مبكرا فى الوجه القبلى لطبيعة المناخ الذى يتميز بارتفاع درجات الحرارة عن الوجه البحرى والذى يتوقع أن تبدأ فيه أولى عمليات الحصاد فى أول شهر أبريل فى الزراعات المبكرة فيما تتأخر عمليات الحصاد فى الوجه البحرى ويستمر الحصاد إلى منتصف شهر مايو حسب نضج المحصول بعد أن تتصلب الحبوب وتتحول المزروعات إلى اللون الأصفر الذهبى .