شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد العزيز حمودة يطالب بالاستعانة بطلاب كليات الطب والتمريض لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترح النائب الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن يتم الاستعانة بطلبة كليات الطب البشرى والامتياز والبكالوريوس وتنظيم دورات تدريبية مكثفة لهم، وكذا الاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس، المعاهد الفنية للتمريض) إقامة دورات تدريبية مكثفة لهم، للمساعدة مع الأطقم الطبية فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال "حمودة"، لـ"الخليج 365"، إن عدد الطلاب بكليات الطب البشري والامتياز وكليات ومعاهد التمريض، ليس بقليل، ويمكن الاستعانة بهم بعد تدريبهم جيدا لسد العجز في عدد الأطباء، للعمل في مستشفيات العزل والحجر الصحي للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وكان النائب عبد العزيز حمودة، تقدم بمقترح التعاقد مع أطباء فوق سن المعاش (60 سنة) للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية الخبرة في ظل الأزمة الراهنة لنقص الأطباء، كما اقترح ضرورة معاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديا مثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلي الحافز الرئاسي الجديد مقابل غلق عياداتهم الخاصة،

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وأوصت لجنة الشئون الصحية بأن يكون هناك اتصال مباشر ومستمر بين وزارة الصحة والسكان وأمانة المجلس ولجنة الشئون الصحية تباعا بآخر التطورات والإحصائيات لتخاطب بها النواب في دوائرهم لطمأنة جموع المواطنين والبعد عن الشائعات والبيانات من غير مصادرها الرسمية، والضرب بيد من حديد علي كل من يحاول أن ينال من بناء الدولة بالشائعات والأكاذيب أو الافتراءات أو التقليل من جهودها.

وأوصت اللجنة بالعمل علي تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات الأمراض الصدرية والرعاية المركزة للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية، وضرورة الإسراع بالكشف علي أسرة الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي وصيانتها، حيث نادت اللجنة بذلك كثيرا.