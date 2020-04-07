شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يدشن حملة "راعى ضميرك" لمواجهة جشع التجار ودعم المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب ارادة جيل وأمين الشباب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، حملة تحت عنوان راعى ضميرك من أجل موجهة جشع التجار ومحاولة استغلال الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ورفع الأسعار وتحقيق مكاسب مالية زائلة وسط أزمة عالمية تهدد جموع الدول والشعوب.

وأكد محمد تيسير مطر ان الهدف الرئيسي من الحملة هو حث التجار على عدم المغالاة فى أسعار السلع وأيضا عدم إخفائها ثم بيعها بأسعار باهظة عن أسعارها الحقيقية، مشيرا إلى أن جميع شباب الحزب وامانات المحافظات سوف يشاركون فى تلك الحملة من خلال التواجد فى الاسواق والتوعية بأهمية الوقوف بجانب المواطن خلال هذا الفترة العصيبة.