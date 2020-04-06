وزارة الاتصال تُحذر مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية: رصدنا تجاوزات..أرقام مغلوطة ومعطيات غير دقيقة بهدف الإثارة

أفادت وزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الاتصال، اليوم الاثنين، أنه في إطار تتبع ومواكبة عمل مراسلي المنابر الإعلامية الأجنبية المعتمدة بالمغرب، رصدت مديرية الاتصال والعلاقات العامة بالوزارة “عددا من التجاوزات والمخالفات المهنية” من طرف بعض مراسلي المنابر الصحفية الأجنبية المعتمدة في المغرب، خاصة في ما يتعلق بتغطية تطورات وتداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنه لوحظ في هذا الصدد أن “بعض التقارير والتغطيات الإخبارية التي جرى بثها خلال الفترة الأخيرة من طرف منابر صحفية أجنبية، تضمنت إما أرقاما ومعطيات غير دقيقة أو جزئية، أو وقائع جرى تضخيمها وإخراجها من سياقها، وذلك بهدف الإثارة”.

وأكد البلاغ أن الوزارة “إذ تثير انتباه كافة المراسلين إلى ضرورة التقيد التام بالضوابط القانونية والتشريعية الجاري بها العمل، والتي تنظم وضعية الصحفيين الأجانب المعتمدين في المملكة، فإنها تشدد على ضرورة احترام قواعد المهنة، وذلك بالتحقق من مصادر الأخبار وكذا المعطيات التي يتم نشرها أو بثها حول موضوع جائحة كورونا –كوفيد19”.

وذكر ت الوزارة في هذا الإطار المراسلين المعتمدين بأن كل القطاعات الحكومية المعنية، تعمل بشكل مستمر على تسهيل الوصول إلى المعلومات وتوفير المعطيات التفصيلية حول تطور الحالة الوبائية في المغرب، وكذا الإجراءات والتدابير التي يتم اتخاذها من أجل التصدي لمختلف تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.