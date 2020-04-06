قال الدكتور سمير كراكشو، طبيب العظام بمستشفى سيدي لحسن بتمارة، المصاب بفيروس “كورونا” إنه في وضعيته جيدة ويتناول الأدوية لمواجهة الفيروس.
وبعث الطبيب، من خلال فيديو، من داخل غرفة بالمستشفى الذي يرقد فيه، رسالة إلى المغاربة للالتزام بالحجر الصحي بمنازلهم، قائلا “أنتم في الحجر الصحي وأنا مسجون في غرفتي، وليس لدي الحق في الخروج، ورغم ذلك فمعنوياتي مرتفعة”.
وختم قائلا: “شكرا لكل من فكر في شخصي وإن شاء الله سنتجاوز هذه المحنة”.
وتم إغلاق مستشفى سيدي لحسن بتمارة، يوم أول أمس الأحد، بعد تأكد إصابة طبيب العظام بفيروس “كورونا”. كما تم إخضاع الطاقم الطبي وجميع العاملين بالمستشفى للتحاليل اللازمة، والتي جاءت سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب تمارة المصاب بـ”كورونا” من داخل المستشفى: “أنتم في الحجر الصحي وأنا مسجون في غرفتي” – فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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