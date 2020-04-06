الرجوي تلتفت إلى الأشخاص دون مأوى في زمن الجائحة

شجعت الفنانة نجاة الرجوي الجمهور، والمحسنين على القيام بخطوات تضامنية تجاه الأشخاص من دون مأوى، وتوفير الظروف الضرورية لهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشاركت الرجوي، أخيرا، مع جمهورها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة لجمعية تكفلت بـ20 شخصا دون مأوى، لتوفر لهم فرصة الحجر في مقرها، والتغذية كذلك، مشجعة المتبرعين على المشاركة في هذه البادرة.

وقالت الرجوي: “الشكر لله والشكر للناس، الذين ساهموا من قريب أو من بعيد… وأشكر جمعية مجيد، التي تكلفت ببعض الأشخاص الذين ليس لهم مأوى، وعددهم 20 شخصا وتم إيواؤهم في مقر الجمعية بالبيضاء”.

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وأضافت الرجوي “وبفضل الجمعية والمتبرعين سيتم التكفل كل يوم بوجباتهم الغذائية وأشكر كل من له دور كبير في هذه العملية… شكرا لجميع الناس الذين قدموا المساعدة على إنجاح هذه المبادرة، شكرا للسلطات التي تدخلت من أجل هؤلاء الأشخاص… شكرا للمتبرعين الذين مازلنا في حاجة إليهم كي نتمكن من توفير الأكل لهم يوميا ولمدة غير محدودة”.

وشجعت الرجوي على الحجر في نفس المنشور، وقالت: “أحسن مبادرة يمكن القيام بها في هذه الفترة هي أن نبقى في منازلنا وبالنسبة إلى العائلات المتضررة نحن معكم ولم ننساكم”.

و قالت الرجوي في تتمة المنشور :”لأن المغاربة كلهم عائلة واحدة… سنتكلف بأكثر من عائلة لمدة 15 يوما حتى نتمكن من تجاوز الأزمة”، مضيفة “دير بحالي يا مغربي حر، يا بطل، يا مقاوم… نعيشوا جميعا نتعاونوا اليوم باش نربحوا غدا”.